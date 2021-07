Grundstückspreise im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigen weiter

Plus Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte hat 2500 Kaufverträge der vergangenen zwei Jahre ausgewertet. Im Schnitt sind die Grundstücke 35 Prozent teurer als 2018. Ein Ende des Booms ist nicht absehbar.

Es geht nach oben. Immer weiter. Wo das Ende der Fahnenstange ist, vermag niemand zu sagen. Optimisten glaubten, dass die Corona-Pandemie den Boom in der Immobilienbranche drosseln könne. Doch passiert ist nichts. So ist es wenig verwunderlich, dass die aktuellen Grundstückspreise im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auch nur eine Richtung kennen: nämlich nach oben. Bis zu 65 Prozent sind die Preise im Vergleich zu 2018 gestiegen.