Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen sucht einen neuen Vorsitzenden

Theo Walter, bisheriger Vorsitzender von Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen, geht nach 33 Jahren im Amt – und hat noch keinen Nachfolger. Der Verein ist auf der Suche.

Ungewohnt und nur Corona geschuldet war das Kolpinghaus zur Jahresversammlung von Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen nicht wie üblich mit mehr als 200 Mitgliedern, sondern gerade einmal mit 25 Personen besetzt. Auch der Ablauf, sonst mit Bewirtung und Referaten gekrönt, beschränkte sich auf Formalien, einen kurzen Bericht der beiden Rechtsberater Claudia Czauderna und Michael Bolter zu den Sprechstunden, die baldmöglichst wieder persönlich stattfinden sollten, und die Neuwahlen, die eigentlich schon vergangenes Jahr hätten stattfinden sollen, aber wegen Corona ausfallen mussten. Damals wäre ein Nachfolger für den Vorsitzenden zur Verfügung gestanden, der aber nun überraschend abgesagt hatte, schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen sucht einen Vorsitzenden

So bemühten sich die Teilnehmer, sich gegenseitig zur Übernahme des Vorsitzes zu überreden, was aber nicht gelang. Nun muss in Kürze eine neue Versammlung nur zur Wahl des Ersten Vorsitzenden stattfinden, damit der Verein mit mehr als 1000 Mitgliedern nicht aufgelöst werden muss, nur weil niemand zur Übernahme des Vorstandspostens bereit ist.

Theo Walter, der dieses Amt 33 Jahre innehatte, kandidierte nicht mehr. Er hatte den Verein 1988 mit rund 200 Mitgliedern übernommen, führte nun zum letzten Mal die Versammlung und berichtete über die für Immobilienbesitzer relevante politische Entwicklung in den beiden vergangenen Jahren ebenso wie über das Vereinsgeschehen.

Theo Walter ist nicht mehr Vorsitzender von Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen

Bei der Wahl konnten mit Ausnahme des Ersten Vorsitzenden alle weiteren Positionen besetzt werden. Insbesondere der neue Zweite Vorsitzende Rainer Bierwagen, Geschäftsführer der städtischen GeWo, dürfte eine wichtige Bereicherung für den Verein sein, heißt es. Er ist damit Nachfolger von Sebastian Pallmann, der diesen Posten auch über Jahrzehnte besetzte und auch sein Vorgänger als Geschäftsführer der genannten Wohnungsbaugenossenschaft war. Auch jüngere Beisitzer im Ausschuss konnten noch gewonnen werden, sodass nur der fehlende Erste Vorsitzende der allerdings gewichtige Wermutstropfen war. Den ausgeschiedenen Vorstands- und Ausschussmitgliedern soll in einer gesonderten Veranstaltung für ihre durchweg langjährige ehrenamtliche Arbeit gedankt werden. (nr)

Ergebnis der Neuwahlen (alle Ergebnisse einstimmig):

1. Vorsitzender: -

2. Vorsitzender: Rainer Bierwagen

Kassier: Birgit Momberg

Schriftführer: Dr. Andrea Hammerl

Ausschussmitglieder: Claudia Meyer, Michael Momberg, Paul Leikam

Kassenprüfer: Rosemarie Haag, Georg Lützl