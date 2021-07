"Immer wieder Anfragen": Erste Impfaktion für Kinder und Jugendliche im Raum Neuburg

Im Neuburger Impfzentrum können sich an zwei Tagen im August Kinder und Jugendliche mit Dosen des Herstellers Biontech gegen das Coronavirus impfen lassen. Das sind die Voraussetzungen.

Am 2. und 6. August sind Sonderimpfaktionen für Kinder und Jugendliche geplant. Wie die Pressestelle des Kreiskrankenhauses berichtet, werden im Impfzentrum Neuburg dann von jeweils 15 bis 18 Uhr Zwölf- bis 16-Jährige nach individueller Aufklärung und nur nach Voranmeldung geimpft. Termine können über sonderimpfung.kkh-sob.de gebucht werden. Auch volljährige Personen, die die Kinder und Jugendlichen begleiten, können sich impfen lassen, heißt es weiter.

Impfaktion für Kinder und Jugendliche im Raum Neuburg: "immer wieder Anfragen von Minderjährigen"

„Wir bekamen in der Vergangenheit immer wieder Anfragen von Minderjährigen, ob sie für eine Impfung zu uns kommen können. Nun möchten wir diesen Anfragen gerne entgegenkommen.“, erklärt Markus Schmola, ärztlicher Impfzentrumskoordinator. „Vor jeder Impfung erklärt die anwesende Kinderärztin in einem individuellen Aufklärungsgespräch, ob eine Impfung im vorliegenden Fall sinnvoll ist. Bei diesem Gespräch sollten idealerweise beide Erziehungsberechtigte des jeweiligen Kindes anwesend sein. Gemeinsam wird dann – entlang der Richtlinien der STIKO – über die medizinische Notwendigkeit einer Impfung entschieden“, so Schmola.

Bei der Sonderimpfung werden alle Personen ihre Erstimpfung mit Impfstoff von Biontech erhalten, der für Jugendliche ab zwölf Jahren zugelassen ist. Die notwendige Zweitimpfung erfolgt dann in vier bis sechs Wochen. (nr)