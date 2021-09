In dieser Woche läuft die deutschlandweite Aktionswoche #HierWirdGeimpft. Auch der Kreis Neuburg-Schrobenhausen beteiligt sich daran. Diese Aktionen sind geplant.

Von 13. bis 19. September findet die deutschlandweite Aktionswoche #HierWirdGeimpft statt – und auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen nimmt daran teil. Drei Aktionen sind in diesem Zeitraum geplant, teilt Sabine Gooss, Sprecherin des Landratsamtes, mit.

Impf-Aktionswoche: Das ist im Kreis Neuburg-Schrobenhausen geplant

Für Dienstag, 14. September, plant das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen eine Sonderimpfaktion in Rennertshofen: Von 16 bis 19 Uhr wird im Feuerwehrheim in der Mohnheimerstraße 24 gegen das Coronavirus geimpft. Interessierte ab zwölf Jahren können ohne vorherige Terminvereinbarung eine Impfung erhalten. Mitzubringen ist nur ein Ausweisdokument. Angeboten werden die Impfstoffe Comirnaty von Biontech/Pfizer und Janssen von Johnson & Johnson. Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft.

Am Donnerstag, 16. September, läuft zwischen 16 und 19 Uhr eine Aktion im Feuerwehrheim Waidhofen (Ringstraße 5a). Jeder, der sich impfen lässt, bekommt in Waidhofen von der Feuerwehr eine Bratwurst vom Grill geschenkt.

Am Samstag, 18. September, 14 bis 17 Uhr, können sich Interessierte beim Landesliga-Heimspiel des VfR Neuburg gegen den TSV Nördlingen immunisieren lassen. Jeder, der sich impfen lässt, erhält freien Eintritt. (nr)