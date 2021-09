Impfsprechstunden: Öffnungszeiten stehen jetzt fest

Zum 1. Oktober schließen die Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen. Für Impfwillige gibt es neben der Impfung in der Arztpraxis künftig auch regelmäßige Alternativen.

Die Impfzentren des Landkreises passen ihre Kapazitäten zum 1. Oktober an die Vorgaben der neuen bayerischen Impfstrategie an. Demnach sollen Corona-Impfungen künftig vor allem in Arztpraxen erfolgen. Doch auch der Landkreis bietet weiterhin Impfsprechstunden an, um das Angebot zu komplementieren.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wird das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber der Impfzentren ab Oktober Impfsprechstunden sowohl in Neuburg als auch in Schrobenhausen anbieten. Mobile Impfteams decken außerdem die Alten- und Pflegeeinrichtungen für Auffrischimpfungen ab.

In Neuburg wird im Geriatriezentrum und in Schrobenhausen im ehemaligen Impfzentrum in Mühlried geimpft

Die Impfsprechstunde in Neuburg wird ab 7. Oktober jeden Donnerstag von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Geriatriezentrum (Bahnhofstraße 107) angeboten. In Schrobenhausen wird ab dem 6. Oktober immer mittwochs im ehemaligen Impfzentrum in Mühlried (Rinderhofer Breite 11) zu den gleichen Zeiten geimpft. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe Biontech und Moderna.

Das Angebot richtet sich an alle Impfwillen ab zwölf Jahren, die ihre Erst-, Zweit- oder Auffrischimpfung erhalten wollen. Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Jugendliche zwischen zwölf und 16 Jahren werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft. (nr)