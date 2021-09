Impfteams weiter auf Tour in Neuburg-Schrobenhausen

Mobile Impfteams des BRK und des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen starten Toru am 3. September in Karlshuld. Impfwillige ab zwölf Jahren können ohne Terminvereinbarung Impfung erhalten. Wo die Tour hinführt.

Im September setzen die mobilen Impfteams des BRK und des Kreiskrankenhauses ihre Tour durch den Landkreis fort. Fest stehen bereits die Termine in Karlshuld, Rohrenfels, Weichering, Waidhofen und Berg im Gau sowie in Neuburg.

Impfwillige ab zwölf Jahren können ohne Terminvereinbarung eine Impfung erhalten. Angeboten werden die Impfstoffe Comirnaty von Biontech/Pfizer und Janssen von Johnson & Johnson. Bei letzterem ist nur eine Dosis nötig, um den vollen Impfschutz zu erhalten. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Minderjährige werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft.

Auftakt für die mobilen Impfteams ist am 3. September in Karlshuld

Los geht’s am Freitag, 3. September, in Karlshuld. Dort findet von 17 bis 20 Uhr im MVZ (Neuburger Straße 4) ein offenes Impfen statt. Am Dienstag, 7. September, wird im Martinsheim in Wagenhofen geimpft. Am Donnerstag, 9. September, stellt die Gemeinde Weichering den Pfarrstadl (Neuburger Straße 8) von 16 bis 19 Uhr für die Sonderimpfungen zur Verfügung. Waidhofen bietet am 16. September, von 16 bis 19 Uhr im Feuerwehrheim Impfungen an.

Sportlich wird es am Samstag, 18. September, beim Landesliga-Heimspiel des VfR Neuburg gegen den TSV Nördlingen. Dort ist von 14 bis 17 Uhr ein mobiles Team vor Ort.

Auch im Rahmen von „Neuburg leuchtet“ am Freitag und Samstag, 24. und 25. September, besteht von 17 bis 21 Uhr die Möglichkeit, sich ohne Termin in der Markthalle am Schrannenplatz impfen zu lassen. In Berg im Gau wird am Tag der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, ohne Terminvereinbarung geimpft. Das Impfteam ist dort von 15 bis 18 Uhr in der Turnhalle in der Hauptstraße vor Ort. (nr)