Impfzentren in Neuburg-Schrobenhausen: Impfen jetzt auch ohne Termin möglich

Ab jetzt können sich Menschen aus der Region um Neuburg ohne Termin impfen lassen. Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und Landratsamt hoffen, auf diese Weise die Impfbereitschaft steigern zu können.

Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber der Impfzentren bietet ab sofort wöchentlich Tage an, an denen Menschen ab 16 Jahren ohne vorherige Terminvereinbarung eine Corona-Schutzimpfung erhalten können. Es genügt dann, in diesen Zeitfenstern spontan zu einem der beiden Impfzentren zu kommen und seinen Personalausweis oder Reisepass mitzubringen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Das Kreiskrankenhaus als Betreiber und Landratsamt hoffen durch die niederschwelligen Angebote, die Impfbereitschaft im Landkreis zu steigern.

Sowohl am Mittwoch, 21. Juli, als auch am Samstag, 24. Juli, können Menschen ohne vorherige Terminvereinbarung in die Impfzentren kommen; in Neuburg (Ostendhalle, Berliner Straße 162) von 15 bis 17 Uhr und in Schrobenhausen-Mühlried (Rinderhofer Breite 11) von 8 bis 11 Uhr. Angeboten wird der Impfstoff des Herstellers Biontech. Hier sind auch Zweitimpfungen möglich. Allerdings müssen Interessierte hierbei auf den Abstand zwischen Erst- und Zweitimpfung achten. Dieser beträgt bei einer Impfung mit Biontech vier bis sechs Wochen. Die Dokumentation für die erste Impfung muss mitgebracht werden.

Am Sonntag, 25. Juli, werden im Rahmen einer Sonderaktion Impfungen mit dem Vakzin Johnson&Johnson ohne vorherige Terminvereinbarung angeboten; im Neuburger Impfzentrum von 15 bis 17 Uhr und im Schrobenhausener Impfzentrum von 10 bis 13 Uhr. Vorteilhaft: Bei diesem Impfstoff ist nur eine Impfung notwendig.

Eine weitere Impfaktion ohne vorherige Terminvereinbarung findet am kommenden Freitag, 23. Juli, am Schnelltestzentrum in Karlshuld (Am Kreuzweg 4) statt. Dort wird von 17 bis 20 Uhr sowohl Biontech- als auch Johnson&Johnson-Impfstoff angeboten.

Landratsamt und Kreiskrankenhaus Schrobenhausen arbeiten an weiteren Konzepten

Eine Registrierung über das bayernweite Impfportal BayImCo (www.impfzentren.bayern) ist zwar nicht zwingend notwendig, wird vom Betreiber aber empfohlen, da sich dadurch die Wartezeit vor der Impfung verkürzt.

Das Landratsamt und das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen arbeiten an weiteren Konzepten für gesonderte Impfaktionen, um die Impfquote im Landkreis zu erhöhen. Derzeit sind 49,5 Prozent der Landkreisbewohner erstgeimpft. Damit sind in Neuburg-Schrobenhausen alle geimpft, die sich bislang über das bayerische Impfportal registriert haben.