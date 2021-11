In den Krankenhäusern im Raum Neuburg gelten ab sofort strengere Regeln für Besucher

Die weiter rasant steigenden Zahlen der Neuinfizierten mit dem Coronavirus hat auch für Besucherinnen und Besucher der Krankenhäuser in der Region Konsequenzen.

In der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg gilt ab sofort für den gesamten Klinkbereich die 2-G-Regel. Geimpfte oder genesene Personen haben Zutritt zu allen Abteilungen und brauchen, wenn sie den entsprechenden Nachweis erbringen können, kein negatives Testergebnis. Nichtgeimpfte Besucher dürfen die Klinik nicht betreten. Es darf pro Patientin/Patient nur ein Besucher am Tag kommen, die Besuchszeit von 15 bis 19 Uhr bleibt unverändert.

Von der strikten 2-G-Regel kann es an der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg Ausnahmen geben

Von der strikten 2-G-Regel kann bei folgenden Personenkreisen abgesehen werden: Väter von Neugeborenen bei der Geburt (an den Folgetagen greift die 2-G-Regel). Nahe Angehörige von Patientinnen und Patienten in der palliativmedizinischen Betreuung. In medizinisch begründeten Ausnahmefällen nach ärztlicher Genehmigung sowie bei minderjährigen oder hilfsbedürftigen Patientinnen und Patienten bei Notfallbehandlung.

Am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen gilt noch bis 15. November die 3-G-Regel, dann greift die 1-G-Regel

Am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen wird noch bis kommenden Montag an der 3G-Regel festgehalten. Ab 15. Oktober soll dann auf die 1-G-Regel umgestellt werden. Bedeutet, dass es bis auf weiteres nur noch Zutritt für Getestete inklusive eines Antigen-Schnelltests geben wird.

Das Klinikum Ingolstadt hat schon am Dienstag auf die 2-G-Regel für Besucherinnen und Besucher umgestellt

Bereits seit Dienstag ist im Klinikum Ingolstadt die 2G-Regel in Kraft. Es dürfen also nur noch geimpfte und genesene Personen die Patienten besuchen. Ausnahmen davon gelten zum Beispiel für Begleitpersonen und Besucher in der Geburtshilfe. Dort erhalten Ungeimpfte mit einem negativen Testergebnis Zugang. Auch für Besucher auf der Kinderstation gelten gesonderte Regeln. Ausführliche Informationen dazu gibt es auf der Homepage des Klinkums Ingolstadt. (nr)