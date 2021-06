"Jugend musiziert": Junger Musiker aus Brunnen ergattert dritten Preis

Tolle Erfolge beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ konnten junge Musikerinnen und Musiker aus der Region erzielen. Ein Preisträger stammt aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen.

Wie aus einer Mitteilung der Stadt Ingolstadt hervorgeht, haben es insgesamt fünf junge Leute aus der Region, die beim Regionalwettbewerb angemeldet waren, bis zum Bundeswettbewerb von „Jugend musiziert“ geschafft: das Klavierduo Naomi und Abigail Drew, das Klavierduo Luise Künzl und Kyrill Syemushyn, Luise Künzl als Organistin und Quirin Hörner an der Posaune.

"Jugend musiziert": Ein Preisträger kommt aus Brunnen

Die beiden Schwestern Naomi und Abigail Drew aus Stammham erzielten 19 von maximal 25 Punkten. Quirin Hörner aus Brunnen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bekam 20 Punkte und einen 3. Preis zuerkannt. Das Klavierduo Luise Künzl (Ingolstadt) und Kyrill Syemushyn (Regensburg) erhielt mit 22 Punkten einen 2. Preis.

Die 15-jährige Luise Künzl aus Ingolstadt trat beim Landeswettbewerb gleich in drei Wertungen an. In der Ensemblewertung Klavier vierhändig mit Kyrill Syemushyn, als Klavierbegleiterin der Saxofonistin Maria Huber und als drittes noch in der Solowertung an der Orgel. Hier konnte die talentierte Musikerin im Bundeswettbewerb mit 24 Punkten einen 1. Preis erzielen.

Erstmals in der fast 60-jährigen Geschichte von „Jugend musiziert“ hatte der Bundeswettbewerb pandemiebedingt als Videowettbewerb stattgefunden. Am eigentlichen Austragungsort Bremen beziehungsweise Bremerhaven fanden sich Ende Mai lediglich die 140 Jurorinnen und Juroren, aufgeteilt auf 31 Jury-Gremien, zusammen, um die eingesandten 1730 Videos zu bewerten. (nr)