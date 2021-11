Jugendarbeit im Raum Neuburg: KJR nimmt Geld in die Hand

Plus Trotz der Pandemie haben die Verbände für das nächste Jahr viel vor. Die Verantwortlichen rechnen mit einem Rekordhaushalt.

Seit fast zwei Jahren stellt die Pandemie auch die Jugendarbeit vor große Herausforderungen und erfordert Flexibilität von allen Beteiligten. Für den Kreisjugendring (KJR) Neuburg-Schrobenhausen ist das allerdings kein Grund, die Aktivitäten zurückzufahren, wie bei der Herbstvollversammlung deutlich wurde. Nicht hoch genug könne er die Arbeit des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen einschätzen, so Landrat Peter von der Grün. „Toll, wie flexibel ihr reagiert.“