Jungimker im Raum Neuburg: Warum boomt das Bienenzüchten?

Plus Immer mehr Menschen züchten Bienen. Das ist komplex und die Ausbildung elementar. In der Pandemie müssen Vereine allerdings kreativ sein. Über die Faszination sowie Licht- und Schattenseiten eines boomenden Hobbys.

Stefan Dreyer und Tina Lenk fehlt eine Königin. Keine mit Krone auf einem Thron sitzende Monarchin, sondern eine farblich markierte, Eier legende und Pheromone versprühende Stockmutter. Für das Überleben eines Bienenvolkes ist sie elementar als das einzige geschlechtsreife weibliche Tier. Sie sichert den Fortbestand, indem sie bis zu 2000 Eier täglich legt. Außerdem versprüht nur sie den Botenstoff Pheromon und hält somit das Volk zusammen. Ohne sie kann es nur wenige Wochen bestehen.