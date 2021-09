Kapazitäten erhöht: Mehr Corona-Tests zum Schulstart in Neuburg-Schrobenhausen

Die Kapazitäten in den PCR- und Schnelltestzentren in Neuburg und Schrobenhausen wurden zum Schulstart erhöht. Das müssen Schüler und Eltern beachten.

Die Schülertestung vor Schuljahresbeginn ist eine Empfehlung des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus, der im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erfreulich viele Eltern folgen. Daher hat der Landkreis umgehend das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen mit der Erweiterung der Sonderkontingente für Testungen von Schülerinnen und Schülern zum Schulstart beauftragt, schreibt das Landratsamt in einer Mitteilung. Bereits im Juli 2021 hat das Bayerische Staatministerium für Unterricht und Kultus den Eltern und Erziehungsberechtigten der bayerischen Schülerinnen und Schüler empfohlen, ihre Kinder vor dem Start des neuen Schuljahres auf das Coronavirus testen zu lassen. Diese Testung ist ein wichtiger Beitrag zur Verhinderung von Infektionen sowie Quarantäneanordnungen und erhöht in jedem Fall die Sicherheit für die Schülerinnen und Schüler in den ersten Unterrichtstagen, heißt es.

Mehr Corona-Tests zum Schulstart im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Die Testzentren des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen haben daher für den Schulstart rechtzeitig die Testkapazitäten in den PCR- und in den Schnelltestzentren in Neuburg und in Schrobenhausen erhöht. Aufgrund der erfreulich hohen Nachfrage wird das Sonderkontingent für Schüler zum Schulstart nun noch einmal aufgestockt. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen schaltet die Termine im Laufe des Donnerstagnachmittags zur Buchung frei.

Neben der Testung in den kommunalen PCR- und Schnelltestzentren können sich die Schüler auch an jeder zugelassenen Teststation testen lassen, zum Beispiel in Apotheken. Wichtig ist: Der Antritt des Schulbesuchs ist laut den ministeriellen Vorgaben nicht von einem vorab vorliegenden Testnachweis abhängig. Denn die Schülerinnen und Schüler können auch vor Ort in ihren jeweiligen Schulen die bereits bewährten Selbsttests unter Aufsicht durchführen. Hierzu wurden die Schulen des Landkreises bereits vor den Ferien mit einer entsprechenden Menge Selbsttests ausgestattet. Somit sei jedem Schüler ein entspannter und sicherer Schulstart möglich, so das Landratsamt.

Die zusätzlichen Sondertermine können unter folgenden Links gebucht werden: Termine für Schnelltests können unter www.kkh-sob.de/STZ/ reserviert werden. Wer einen PCR-Test machen möchte, meldet sich über www.terminland.de/coronatest-nd-sob an. (nr)