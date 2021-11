Karlshuld will Flächen für den Kiesabbau festlegen

Bürgermeister Michael Lederer spricht von einem "Wettlauf gegen den Regionalen Planungsverband". Der muss jetzt rund 100 Einwände gegen den Entwurf des Regionalplans durchackern. Landrat Peter von der Grün plädiert deshalb für einen Neustart.

Für das gesamte Karlshulder Gemeindegebiet soll ein Teilflächennutzungsplan entstehen, in dem Flächen für den Kiesabbau ausgewiesen werden. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag beschlossen. „Es kostet natürlich Geld, aber wir sollten das machen“, sagte Bürgermeister Michael Lederer (FW). „Und damit hätten wir dann auch mal ein Papier in der Hand.“

Hintergrund ist, dass der Abbau im Rahmen dieser ausgewiesenen Konzentrationszonen eine städtebauliche und landschaftlich verträgliche Steuerung des Kiesabbaus ermöglichen würde. „Ich halte es für sinnvoll, wenn wir hier auch den Entwicklungsausschuss mit einbeziehen“, sagte Reinhard Schläfer (FW), was Lederer begrüßte. „Es wäre vielleicht auch sinnvoll, den Bürgerverein Kochheim mit einzubeziehen“, ergänzte der Rathauschef. Klaus Scherm ( CSU) schloss sich seinen Vorrednern an und hält es „für sinnvoll, dass Bodenschätze nur da abgebaut werden, wo sie auch vorhanden sind“. Laut Lederer ist die Lage „brisant und der Wettlauf gegen den Regionalen Planungsverband läuft“.

Prüfung der Einwände gegen den Regionalplan wird wohl ein halbes Jahr dauern

Die aktualisierte Fassung des Regionalplans stößt im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf herbe Kritik. Unter anderem haben der Landkreis, der Donaumoos-Zweckverband, die Untere Naturschutzbehörde sowie mehrere Gemeinden, darunter Weichering, Bergheim und Karlshuld, und der Bürgerverein Kochheim den Entwurf abgelehnt. Alles in allem gibt es fast 100 Rückmeldungen aus der Region 10, was zur Folge hat, dass allein die Prüfung aller Einwände jetzt mindestens ein halbes Jahr in Anspruch nimmt. Mit einer finalen Entscheidung sei deshalb frühestens in zwei Jahren zu rechnen, hieß es am Montag im Planungsausschuss.

Im Hinblick auf diesen immensen Zeitaufwand hatte Landrat Peter von der Grün in der Sitzung deshalb vorgeschlagen, die Planungen lieber auf Null zu setzen und sämtliche nicht infrage kommenden Areale von vorneherein herauszunehmen, ehe nun Dutzende von Einwänden gegen eben jene Flächen geprüft werden müssten. „Im Ergebnis sind wir uns ja einig, dass der Entwurf so keinen Bestand haben kann“, sagte von der Grün auf Nachfrage. Es sei jetzt nur die Frage, welchen Weg man gehe wolle: eine gänzlich neue Planung starten – oder den jetzigen Entwurf soweit anpassen, „dass man Stück für Stück Flächen wieder aus dem Plan nimmt“.

Entwurf des aktualisierten Regionalplans sieht 136 neue Abbauflächen in der Region 10 vor

Der Vorschlag des Landrats stieß am Montag zunächst auf wenig Zuspruch. Er soll, wie von der Grün sagte, „in kleiner Runde“ aber nochmals diskutiert werden.

Nach den aktuellen Plänen sollen in der Region 10 insgesamt 136 neue Vorranggebiete mit einer Gesamtfläche von 6806 Hektar für den Abbau von Bodenschätzen neu ausgewiesen werden. Siegfried Geißler von der Unteren Naturschutzbehörde hatte das Ausmaß unlängst in einer Sitzung des Umweltausschusses verdeutlicht: Die Flächen würden reichen, um in den nächsten 43 Jahren Kies und Sand abbauen zu können.