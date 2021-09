Kfz-Zulassung: Online-Termine sind wieder möglich

Wie man sich für die Zulassungs- und Führerscheinstelle am Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen einen Termin im Internet reservieren kann.

Ab sofort können Termine in den Zulassungsstellen und Führerscheinstellen des Landkreises wieder online reserviert werden. Der Landkreis hat dazu eine neue, moderne Software beschafft. Die Bürgerinnen und Bürger finden den Zugang zur Online-Terminreservierung auf der Homepage des Landkreises.

Und so funktioniert’s: Zur Aktivierung des reservierten Termins (Log-in) meldet man sich am Terminal im Landratsamt an. Dazu wird der QR-Code aus der Terminbestätigungs-Mail oder das eigene Geburtsdatum benötigt. Anschließend erhält man die Wartenummer, über welche dann der Aufruf erfolgt. Der Log-in ist frühestens 15 Minuten vor Terminbeginn möglich.

Den Bürgerinnen und Bürgern wird in jedem Fall empfohlen, bereits fünf Minuten vor Terminbeginn anwesend sein. Das Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen weist darauf hin, dass der Zutritt zu den Dienstgebäuden weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung, online oder telefonisch möglich ist. Die bisher bekannten Telefonnummern für die Terminreservierung in der Zulassung und im Fahrerlaubniswesen werden vorerst ebenfalls weiter bedient. (nr)