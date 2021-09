Kreistag lehnt mobile Luftreinigungsgeräte für Schulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ab

Der Kreistag lehnt den Einsatz mobiler Luftreinigungsgeräte an weiterführenden Schulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ab. Bei welchem Thema es einstimmigen Konsens gab.

Mobile Luftreinigungsgeräte wird es an den weiterführenden Schulen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen nicht geben. Das beschloss der Kreistag mehrheitlich in seiner Sitzung am Donnerstag. Einstimmigen Konsens gab es bei der Erarbeitung von Lüftungskonzepten. Demnach sprachen sich die Räte dafür aus, dass die Verwaltung alternative, nachhaltige Konzepte prüft und entwickelt. Die Kosten dafür sollen in die Haushaltsberatungen für das kommenden Jahr eingebracht werden.

Bis es im Kreisausschuss überhaupt zu einem Empfehlungsbeschluss kam, dauerte es. Nach einem Vortrag von Gesundheitsamtschef Johannes Donhauser folgte eine Wortmeldung der nächsten – und dabei reichte die Palette von keiner Abstimmung bis hin zu Lampen, die UV-Licht absondern. Weitere Berichterstattung zum Thema folgt. (krek)