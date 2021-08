Krisenintervention in Neuburg-Schrobenhausen: Sie sind in der größten Not da

Die Psychosoziale Notfall-Versorgung in Neuburg-Schrobenhausen feiert fünften Geburtstag. Die Tätigkeit der Notfallseelsorger ist herausfordernd. Neue Ehrenamtliche werden stets gesucht.

Mit einem Jahr Verspätung, bedingt durch Corona-Beschränkungen und deswegen nur im kleinsten Kreis, feierte der Fachdienst „Psychosoziale Notfallversorgung“ (PSNV) im Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen des Bayerischen Roten Kreuzes nun seinen fünften Geburtstag.

Dazu durfte Kreisfachdienstleiterin Margot Koschmieder zahlreiche Gäste im weitläufigen Garten des Busunternehmens Spangler in Karlskron begrüßen. Darunter waren nicht nur die aktiven Einsatzkräfte selbst, unter ihnen auch Inge Spangler, die auf das Firmengelände einlud, sondern auch die Vertreter der beiden Polizeiinspektionen im Landkreis, Sebastian Dorsch (Neuburg) und Stefan Linden ( Schrobenhausen). Auch Anton Gutmann als neuer Kreisgeschäftsführer sowie Günther Reil (Kreisbereitschaftsleiter) waren mit von der Partie. Sie nahmen die Ehrungen der zahlreichen, nun fünf Jahre ehrenamtlich für die „Psychosoziale Notfallversorgung“ (PSNV) aktiven Helfer vor und bedankten sich herzlich für ihr Engagement.

Psychosoziale Notfall-Versorgung in Neuburg-Schrobenhausen feiert Geburtstag

Besser bekannt ist die PSNV in der Bevölkerung unter dem umgangssprachlichen Namen „Kriseninterventionsdienst“ (KID). Dahinter verbirgt sich jedoch mehr. Die PSNV im BRK unterteilt sich in die Bereiche „PSNV-B“ und „PSNV-E“. Die Einsatzkräfte für den Bereich „B“ werden von der Integrierten Leitstelle Ingolstadt (ILS) auf Anforderung von Polizei, Rettungsdienst und Notarzt alarmiert, sobald zum Beispiel jemand plötzlich und unerwartet daheim, am Arbeitsplatz, bei einem Verkehrsunfall oder in der Freizeit verstirbt. Für die Prävention sowie die akute seelische Nachsorge nach belastenden Einsätzen kommen die Fachkräfte des Bereichs „E“ den Einsatzkräften des BRK selbst und auf Wunsch auch der anderen am Einsatzort belasteten Kräften aus Feuerwehren, Hilfsorganisationen, THW und Polizei zu Hilfe.

Der inzwischen sechs Jahre alte, rein ehrenamtlich ausgeübte Dienst im Landkreis war unter Federführung des damaligen Geschäftsführers, Robert Augustin und der Kreisvorstandsmitglieder, Elfriede Müller und Dr. Alexander Hatz 2014 initiiert worden und konnte am 20. April 2015 nach einer langen und intensiven Ausbildung jeder Einsatzkraft an den Start gehen. Seit damals hat die PSNV B und E pro Jahr rund 80 Einsätze. Die PSNV ist sieben Tage pro Woche, 24 Stunden rund um die Uhr, mit ihren derzeit rund 15 rein ehrenamtlich aktiven Einsatzkräften alarmierbar und wird unterstützt von den Notfallseelsorgern der beiden Konfessionen im Landkreis.

Neuburg-Schrobenhausen: So arbeitet der Kriseninterventionsdienst

Jeder Einsatz ist komplett anders und fordert das fachliche Können und die psychische Stabilität der Einsatzkräfte täglich auf’s Neue. Deswegen ist regelmäßige Aus- und Fortbildung sowie die „Pflege der eigenen Seele“ (Supervision) unverzichtbar. Die PSNV im BRK stellt weder den Betroffenen, noch den Krankenkassen oder anfordernden Stellen den Einsatz in Rechnung und finanziert sich komplett über Spenden von Firmen und Bevölkerung. Bedingt durch Fluktuation sowie Covid-19-Folgen ist die PSNV stets auf neue Ehrenamtliche angewiesen. Interessenten können sich gerne mit der Kreisfachdienstleiterin, Margot Koschmieder, im BRK-Kreisverband, in Verbindung setzen.