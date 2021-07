Kritik gegen Landrat Peter von der Grün: „Sie reden nicht mit uns“

Plus Peter von der Grün möchte noch dieses Jahr einen Landschaftspflegeverband gründen. Doch nicht alle Bürgermeister im Landkreis fühlen sich derzeit gut genug informiert. Einem von ihnen ist jetzt der Kragen geplatzt.

Herbe Kritik an seiner Kommunikation musste sich Landrat Peter von der Grün am Donnerstag im Umweltausschuss anhören. „Sie reden nicht mit uns Bürgermeistern! Wir wollen endlich ein klärendes Gespräch!“, warf Kreisrat Thomas Wagner dem Landrat vor. Dem Bürgermeister von Brunnen war ganz offensichtlich der Kragen geplatzt, nachdem im Gremium ein Thema zur Abstimmung stand, das seiner Meinung nach alles anderes als geklärt war.