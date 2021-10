Laiendolmetscher helfen bei Sprachschwierigkeiten im Raum Neuburg

In Neuburg-Schrobenhausen leben über 11.000 Menschen aus 124 Nationen. Um die Verständigung leichter zu machen, helfen ab sofort 16 Ehrenamtliche etwa beim Arzt, bei Behörden oder bei der Kinderbetreuung.

Durch Zuwanderung wird unsere Gesellschaft bereichert, aber auch vor Herausforderungen gestellt. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen leben mittlerweile 11.283 Menschen mit ausländischen Wurzeln aus 124 verschiedenen Nationen. Auch in Zukunft ist zu erwarten, dass Menschen aus den verschiedensten Ländern – aus Drittländern und Mitgliedsstaaten der Europäischen Union – in Deutschland einwandern. Sie alle sprechen nicht die deutsche Sprache und stehen alle vor der gleichen Aufgabe: sich zu integrieren und anzukommen.

Um die geltenden Werte und gesellschaftlichen Regeln zu verstehen und anzunehmen, ist es notwendig, die deutsche Sprache zu sprechen. Je nach Bildungsstand nimmt die Teilnahme an einem Integrationskurs viele Monate in Anspruch. Eine Behandlung beim Arzt oder im Krankenhaus, Gespräche in der Schule oder Kindergarten oder Termine bei Ämtern können aber nicht aufgeschoben werden, bis der Integrationskurs abgeschlossen ist. Dies ist für viele eine Herausforderung.

16 Laiendolmetscher in Neuburg-Schrobenhausen ausgebildet

Ehrenamtliche Laiendolmetscher können diese Lücke schließen und bei der Verständigung unterstützen. Bei vielen Terminen ist es dabei nicht immer gleich erforderlich, dass ein professioneller Dolmetscher tätig wird. Dennoch ist oft ein Sprachmittler notwendig, der weiß, worauf beim Übersetzen zu achten ist. Er verfügt über Kenntnisse bezüglich medizinischer und juristischer Fachbegriffe und wahrt Neutralität.

Vor Kurzem erhielten nun erstmals 16 Laiendolmetscher und -dolmetscherinnen von Landrat Peter von der Grün ein Qualifikationszertifikat. „Nun können Sie für Menschen mit Migrationshintergrund, die der deutschen Sprache nicht in ausreichendem Maße mächtig sind, bei Arztterminen, Behördengängen und Kinderbetreuung qualifiziert dolmetschen und diese damit unterstützen“, sagte er.

Nachdem die hauptamtlichen Integrationslotsen das Qualifizierungsangebot veröffentlich hatten, gingen zahlreiche Bewerbungen ein. Nach einem Auswahlverfahren absolvierten die Laiendolmetscher dann eine umfangreiche Qualifizierungsmaßnahme, in der unter anderem Techniken des Dolmetschens erlernt wurden. Um die Qualitätsstandards zu halten, werden die Laiendolmetscher von den hauptamtlichen Integrationslotsen am Landratsamt weiterhin begleitet, unter anderem durch Fortbildungsmaßnahmen, Supervisionen und Austauschtreffen.

Ehrenamtliche Dolmetscher für Somali, Bulgarisch, Polnisch und Urdu gesucht

Unterstützt werden kann bisher nur in den Sprachen Arabisch, Bosnisch, Englisch, Kroatisch, Kurdisch, Nigerianische Sprachen, Persisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch und Ukrainisch. Daher werden weitere interessierte Bürgerinnen und Bürger gesucht, die sich zum Laiendolmetscher qualifizieren möchten. Laut Emmy Böhm vom Ausländeramt gibt es aktuell Bedarf für die Sprachen Somali, Bulgarisch, Polnisch und Urdu (offizielle Sprache Pakistans). Interessenten melden sich im Landkreis bei den Hauptamtlichen Integrationslotsen – Susanne Beck und Alda Kero – unter der Telefonnummer 08431/57-476 oder per Mail an integrationslotsen@neuburgschrobenhausen.de. (nr)