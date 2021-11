Letzte Runde für Werner Widuckel im SPD-Kreisverband

Der SPD-Kreisverband wählt den Wahl-Karlskroner erneut an seine Spitze – zum letzten Mal, wie er sagte.

Der SPD-Kreisverband bleibt weiterhin unter der Führung von Werner Widuckel. Bei den Neuwahlen des Vorstands wurde er einstimmig von den Delegierten gewählt. Einstimmiges Ergebnisse erhielten auch alle anderen Kandidaten. Dies gilt für Daniela Spreng aus Schrobenhausen als neue stellvertretende Vorsitzende sowie für Robert Huber als Schriftführer und Hermann Steger als Kassierer. Als weitere Vorstandsmitglieder werden die stellvertretende Landrätin Sabine Schneider, die Kreisrätinnen Andrea-Appel-Fischer ( Weichering) und Mini Forster-Hüttlinger ( Oberhausen), Jutta Trinkaus (Königmoos), Kreisrat Peter Mießl (Schrobenhausen) sowie Horst Winter (Neuburg) amtieren.

In seinem Rechenschaftsbericht zog der Kreisvorsitzende Werner Widuckel eine gemischte Bilanz. So habe das Ergebnis der Kommunalwahl die Erwartungen der Kreis-SPD nicht erfüllt, während im Gegensatz das Abschneiden der Sozialdemokraten bei der Bundestagswahl auch im Landkreis deutlich positiver zu bewerten sei. Zusammenfassend sieht Widuckel das Bundestagswahlergebnis auch als ein Signal einer grundlegenden Veränderung des Parteiensystems. „Die alten politischen Lagergrenzen verlieren an Bedeutung“, stellte Widuckel fest.

Werner Widuckel will bis 2023 Vorsitzender der SPD im Kreisverband bleiben

Für den Landkreis formulierte der Kreisvorsitzende zwei zentrale Ziele der SPD: Zum einen wolle man aus dem Modus der Corona-Pandemie heraus und wieder stärker mit öffentlichen Veranstaltungen hervortreten. Zum anderen soll im Kreistag die aktive Arbeit der SPD zu den Themen Gesundheitsversorgung, Bildung und Entwicklung des Donaumooses fortgesetzt werden. Hier seien die Schwerpunkte klar gesetzt.

Zum Schluss seines Berichtes kündigte Widuckel an, dass er zum letzten Mal für den Kreisvorsitz kandidiere. „Ich komme an eine Belastungsgrenze aus beruflichen und familiären Ursachen sowie aufgrund der Doppelfunktion als Vorsitzender des Kreisverbandes und der Kreistagsfraktion“, begründete Widuckel diesen Schritt. Die nächsten Wahlen sind in zwei Jahren.

In der anschließenden Diskussion stießen der Kreisvorsitzende und der Kreisvorstand auf eine breite Zustimmung der Delegierten für ihre Arbeit. Zudem konnte Kassierer Hermann Steger auf eine solide finanzielle Basis des Kreisverbandes verweisen. (nr)