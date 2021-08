Neuburg-Schrobenhausen

vor 54 Min.

Lockdown-Haustiere: Wenn die Tiervermittlung für die Katz’ war

In der Pandemie war die Nachfrage nach Haustieren so groß wie selten zuvor.

Plus Vielerorts wird von Rückgabe-Wellen von „Corona-Haustiere“ berichtet. Weshalb sich das Problem in Neuburg möglicherweise verzögert und warum Tierheimleiter Gerd Schmidt auch Züchter in der Verantwortung sieht.

Von Laura Freilinger

Kein Fußballtraining, keine Geburtstagsfeier, kein Kontakt zu den Arbeitskollegen: Die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen haben den Wunsch nach einem Haustier befeuert. „Zu Beginn der Pandemie hätten wir jede Woche ein Dutzend Hunde abgeben können, wir sind mit Anfragen regelrecht bombardiert worden“, erinnert sich Tierheimleiter Gerd Schmidt.

