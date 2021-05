Lockerungen in Neuburg-Schrobenhausen: Ab Montag könnte es mehr Normalität geben

Der Kreis Neuburg-Schrobenhausen wird am Samstag fünf Tage in Folge die Inzidenz von 50 unterschritten haben. Das heißt: Ab Montag könnte es wieder mehr Normalität geben.

An Tag vier mit einer Inzidenz unter 50 meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag einen Wert von 34,90. Bleibt der Landkreis weiter unter der 50er-Marke, ergeben sich für Montag, spätestens Dienstag weitere Lockerungen. Davor, nämlich am Sonntag, 30. Mai, gibt es die Gelegenheit, sich außerplanmäßig in den Schnelltestzentren in Neuburg und Schrobenhausen testen zu lassen.

Corona im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Ab Montag könnte es Lockerungen geben

Gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, Holger Koch, beschloss Landrat Peter von der Grün nämlich am Freitag, dass die beiden Schnelltestzentren am Sonntag geöffnet haben. Zwischen 10 und 13 Uhr können Termine gebucht werden. Dieser Schritt war aus Sicht des Landratsamtes nötig, da bereits vor dem Wochenende die meisten Testtermine für Samstag ausgebucht waren. Daraufhin wurde die Kapazität in beiden Zentren für den heutigen Samstag, 29. Mai, erhöht sowie der Sonntag als zusätzlicher Tag angeboten.

Das Gesundheitsamt teilte am Freitag sieben Corona-Neuinfektionen seit der letzten Meldung mit. Neun Personen sind wieder genesen. Damit sind aktuell 122 Landkreisbürgerinnen und -bürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Nur noch in Neuburg (39) und Schrobenhausen (18) sowie in der Gemeinde Königsmos (13) gibt es mehr als zehn Infizierte. In Aresing und Weichering wurden am Freitag null Infizierte gemeldet.

Corona-Regeln werden im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gelockert

Derzeit befinden sich 275 Personen in Quarantäne. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit zwei bestätigte Covid19-Patienten behandelt, in der Klinik in Neuburg sind es zwei Fälle. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 4114 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert, davon gelten 3916 als bereits genesen. 76 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben.

Bleibt die Inzidenz auch am heutigen fünften Tag in Folge unter 50, treten nach einem Übergangstag am morgigen Sonntag weitere Lockerungen in Kraft. Bestimmte Öffnungsschritte unterhalb der Schwellenwerte 100 und 50 müssen sich die Kommunen vorab aber erst noch vom bayerischen Gesundheitsministerium genehmigen lassen – beispielsweise für Außengastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport. Auch dafür muss die Inzidenz fünf Tage in Folge unter dem Schwellenwert liegen. Anfangs folgte dann eine zweitägige Karenzzeit, bis am insgesamt achten Tag gelockert werden durfte. Diese Wartezeit wurde laut Gesundheitsministerium auf einen Tag verkürzt, sodass am insgesamt siebten Tag Öffnungen möglich werden.

Testpflicht könnte im Raum Neuburg entfallen

Somit kann davon ausgegangen werden, dass ab Montag, spätestens Dienstag die Testpflicht im Einzelhandel, bei der Außengastronomie, in Freibädern und Fitnessstudios, in Kinos und bei Kulturveranstaltungen sowie beim Sport entfällt. Shoppen geht dann zudem wieder ohne Terminvereinbarung.

Die Kontaktbeschränkungen werden erst bei einer dauerhaften Inzidenz unter 35 weiter gelockert: Erlaubt sein werden dann Treffen von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten – und der Landkreis ist auf dem besten Weg dorthin. (mari)

