Mit Testgrund: Wer sich im Raum Neuburg an Allerheiligen kostenlos testen lassen kann

Allerheiligen am Montag, 1. November, ist ein gesetzlicher Feiertag. Menschen, die sich testen lassen möchten, haben natürlich auch an diesem Tag Zeit und Gelegenheit dafür - wenn ein sogenannter Testgrund vorliegt.

Gründe für Schnelltests sind die Freitestung nach Quarantäne-Anordnung wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion am 7., 8. oder 9. Tag der Isolation und wenn aus medizinischen Gründen keine Corona-Impfung möglich ist. Weiter ist dies laut einer Mitteilung des Landratsamts für Personen denkbar, die aktuell oder bis vor drei Monaten an klinischen Studien teilgenommen haben sowie Pflege- und Behinderteneinrichtungen besuchen oder dort beschäftigt sind.

Kostenlose Test für Menschen mit Testgrund in Neuburg und Schrobenhausen an Allerheiligen

Auch für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, Schwangere und Studierende ist ein kostenloser Test möglich. Ein PCR-Test ist für die Freitestung nach Quarantäne-Anordnung wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion am 5. und 6. Tag der Isolation sowie der Aufnahme oder Behandlung in Einrichtungen wie Krankenhäusern, Altenheimen, Reha-Einrichtungen etc. auf Verlangen des Gesundheitsamts oder der Einrichtung nötig. Ebenso können Personen mit einem positiven Antigen- oder Pooling-Test sowie Kontaktpersonen einen kostenlosen PCR-Test machen. Es ist ein jeweils ein Nachweis vorzulegen.

Die Testungen finden in den Testzentren in Neuburg und Schrobenhausen statt. Am Feiertag, den 1. November, sind Schnelltests möglich von 13 bis 14 Uhr und PCR-Tests von 14 bis 15 Uhr. Terminvereinbarungen für die Antigen-Schnelltests sind online erforderlich. Dies gilt ebenso für PCR-Tests. (nr)