Mobil, im Pop-up, ohne Termin: Impfen im Raum Neuburg soll flexibler werden

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bietet jetzt zusätzliche Wege für Menschen an, die eine Corona-Schutzimpfung erhalten möchten.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich aktuell rund die Hälfte der Bevölkerung für eine Corona-Schutzimpfung registriert und ist bereits geimpft beziehungsweise hat bereits ein Impfangebot erhalten. Um die Impfbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, setzt Landrat Peter von der Grün nun auf flexible und leicht zugängliche Impfangebote. „Wir möchten damit insbesondere auch Unentschlossene, aber auch jüngere, sehr mobile Zielgruppen erreichen. Die Impfung soll zu den Menschen kommen“, betont der Landrat.

Flexible und leicht zugängliche Impfangebote im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

„Wir werden den Menschen die Möglichkeit geben, sich ohne Terminierung impfen zu lassen“, so von der Grün in einer Pressemitteilung. Um das zu erreichen, werden in den Impfzentren des Landkreises Impfungen mit möglichst wenig Bürokratie ohne vorherige Registrierung und Terminvereinbarung angeboten. Der genaue Starttermin wird noch bekannt gegeben. Zusätzlich entfällt die Landkreisbindung. Dies bedeutet, dass auch Personen, die nicht im Landkreis wohnen, die hiesigen Angebote in Anspruch nehmen können.

Darüber hinaus sind auch Aktionen wie so genannte Pop-Up-Impfungen im Rahmen von Veranstaltungen angedacht. Ein erster Termin ist anlässlich des Sommerparks in Neuburg geplant. Auch mobile Teams werden dort impfen, wo die Menschen sich in ihrer Freizeit treffen. Das Konzept hierfür wird derzeit ausgearbeitet.

Der Landrat steht dabei auch in engem Austausch mit dem Gesundheitsreferenten des Landkreises Shahram Tabrizi. „Nur wenn möglichst viele Bürgerinnen und Bürger geimpft sind, können wir eine vierte Welle und einen weiteren Lockdown vermeiden“, so der Appell von Tabrizi und der Landrat ergänzt: „Wer geimpft ist, übernimmt Verantwortung für sich und für seine Mitmenschen, die sich derzeit noch nicht impfen lassen können. Impfen ist ein Beweis für die Solidarität und das Verantwortungsbewusstsein für die Gesellschaft.“ (nr)