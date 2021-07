Nach Rücktritt von Klaus Angermeier: Vize-Landrat für Neuburg-Schrobenhausen gesucht

Plus Der Rücktritt von Klaus Angermeier wird im Kreistag einstimmig angenommen. Als Nachfolgerin ist Martina Keßler im Gespräch. Für das Kreiskrankenhaus schrobenhausen strebt der Träger einen Neubau an.

Der Kreistag Neuburg-Schrobenhausen hat Landratsstellvertreter Klaus Angermeier ( CSU) einstimmig aus seinem Amt entlassen. Der Aresinger Bürgermeister geht auf eigenen Wunsch, weil er bei Landrat Peter von der Grün (FW) Mängel in der Zusammenarbeit sieht.