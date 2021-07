Neuburg-Schrobenhausen

vor 32 Min.

Nach Rücktritt von Vize-Landrat Angermeier: Neuanfang im Kreistag

Plus In kleiner Runde haben sich die Fraktionssprecher mit Landrat Peter von der Grün ausgesprochen. Zumindest ist ein Anfang getan. Wie es jetzt weitergeht und ob die CSU wieder einen Vize-Landrat stellen wird.

Von Claudia Stegmann

Einen Tag nach dem offiziellen Bekanntwerden des Rücktritts von Vize-Landrat Klaus Angermeier scheint in der Kreispolitik ein Prozess angestoßen, der offenkundig längst überfällig gewesen ist. Im Kreise der Fraktionssprecher ist es am Dienstagabend zu einer Aussprache mit Landrat Peter von der Grün gekommen, die alle Beteiligten im Nachgang als ehrlich, offen und konstruktiv bewertet haben. Es sei ein „guter Start“ gewesen, sagt von der Grün einen Tag später. Doch um das Schiff wieder in ruhigere Fahrwasser zu bringen, seien noch viele weitere Gespräche notwendig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen