Naturschützer und Anwohner protestieren gegen Ausbau der B16

Plus Bei einem Treffen mit Verkehrsministerin Kerstin Schreyer fordern Wirtschaftsvertreter einen zügigen Ausbau der B16. Zeitgleich will der Bund Naturschutz mit einer Protestaktion genau das Gegenteil erwirken.

Für die einen ist die B16 eine Verkehrsader, von deren Leistungsfähigkeit ihr Unternehmen abhängt. Für die anderen ist die B16 eine klimaschädliche Umweltschleuder. Für die einen, die Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Wirtschaftszentren entlang dieser Bundesstraße, ist ein Ausbau zwingend notwendig – und zwar lieber heute als morgen. Für die anderen, den Bund Naturschutz, braucht es überhaupt keine neuen Straßen – und schon gar nicht in der Form, wie es die Pläne bei Manching aktuell vorsehen. Zwischen beiden Interessen ist eine Kluft, die so groß ist wie der Grand Canyon.