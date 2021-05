Neuburg-Schrobenhausen erhält 1600 zusätzliche Impfdosen von Johnson & Johnson

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erhält noch in dieser Woche eine Sonderlieferung mit Corona-Impfstoff. Dabei handelt es sich um 1600 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen erhält 1600 Dosen von als Impfstoff-Sonderzuweisung. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch, 12. Mai, mit. Die Impfdosen werden Ende der Woche an die Impfzentren im Landkreis verteilt.

Beim Impfstoff von Johnson & Johnson ist nur eine Impfung erforderlich

Landrat Peter von der Grün freut sich über die gute Nachricht: "Der Landkreis kommt mit seiner Impfkampagne weiter gut voran. Über 30 Prozent unserer Bürgerinnen und Bürger haben bereits eine Erstimpfung erhalten. Mit der Sonderzuteilung können wir noch mehr Menschen zeitnah ein Impfangebot machen. Da bei Johnson & Johnson nur eine Impfung erforderlich ist, werden wir einen großen Schritt nach vorne kommen."

Die Zuteilung des Johnson & Johnson-Impfstoff wurde nach strengen Kriterien entschieden

Wie das bayerische Gesundheitsministerium mitteilt, sei die Zuteilung der Impfdosen nach strengen Kriterien erfolgt: Unter anderem danach, ob und in welchem Umfang die Landkreise Mitte April Sonderkontingente von Astrazeneca erhalten haben.

Neuburg ist eine Region mit einer geringen Dichte an Arztpraxen

Zudem seien Regionen mit einer geringeren Dichte an Arztpraxen berücksichtigt worden. Diese stünden vor besonderen strukturellen Herausforderungen, da die Impfquote in den Praxen geringer sei. Mit der Sonderzuweisung könne das bestehende Ungleichgewicht ausgeglichen werden, so der Grün.

