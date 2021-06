Neuburg-Schrobenhausen wächst - Stadt Neuburg verliert jedoch Einwohner

Die Große Kreisstadt Neuburg verliert 2020 einige Einwohner, die meisten Gemeinden wachsen aber. Deshalb nähert sich der Kreis Neuburg-Schrobenhausen der Marke von 100.000 Einwohnern.

Schritt für Schritt nähert sich der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit seiner Einwohnerzahl der 100.000er-Marke an. In der zweiten Jahreshälfte von 2020 zogen laut Landratsamt mehr Menschen in den Landkreis als es Wegzüge gab. Vor allem in einigen Gemeinden konnten sich die Bewohner über neue Nachbarn freuen.

Bevölkerung im Kreis Neuburg-Schrobenhausen wächst

97.730 – so viele Menschen wurden zum 31. Dezember 2020 in den 18 Landkreisgemeinden in Neuburg-Schrobenhausen gezählt. Das bedeutet, dass im Vergleich zum 30. Juni 2020, also nur einem halben Jahr davor, 173 Menschen zugezogen sind. Das entspricht einem Wachstum von 0,18 Prozent.

In zwölf Gemeinden im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist ein Einwohnerzuwachs zu verzeichnen. Prozentual den größten Sprung machten Rohrenfels (+2,8 Prozent), Oberhausen (+2,5), Brunnen (+2,1) sowie Aresing (+2 %). Die Gemeinden Weichering (-26 Einwohner), Rennertshofen (-24 Einwohner), Burgheim (-15 Einwohner) und Ehekirchen (-7 Einwohner) haben laut Statistik weniger Gemeindebürger als noch in der ersten Jahreshälfte 2020.

Bevölkerung: Neuburg verliert 114 Einwohner

Der größte Verlierer war bei der Einwohnerentwicklung aber die Große Kreisstadt selbst. Insgesamt 114 Menschen verließen Neuburg in der zweiten Jahreshälfte 2020. Besser sah es dagegen in Schrobenhausen aus. Dort zogen immerhin 15 Personen von Juni bis Dezember neu in die Stadt. (nr)

