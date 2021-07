Neuburg-Schrobenhausen

Neuburg und Karlshuld: Sonderimpfungen ohne Termin werden gut angenommen

Mittwochs und samstags können sich Impfwillige an den Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen ohne Termin impfen lassen.

Plus Am Wochenende haben sich 170 Menschen ohne Termin und Registrierung eine Impfung setzen lassen. Auch am Mittwoch gibt es in Neuburg und Schrobenhausen wieder „offene Impfstunden“.

Von Claudia Stegmann

Mit so einer großen Nachfrage hatte BRK-Cheforganisator Bernhard Pfahler nicht gerechnet. 98 Bürgerinnen und Bürger waren am Sonntagnachmittag ins Impfzentrum gekommen, um sich dort eine der frei verfügbaren Johnson & Johnson-Spritze setzen zu lassen. Jeder, der wollte, konnte sich an diesem Tag ohne Registrierung impfen lassen.

