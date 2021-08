Neuburger Verein sucht Vorsitzenden: Wenn keiner in die erste Reihe will

Plus Immer wieder müssen Vereine nach einem Vorsitzenden suchen. Aktuell findet Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen niemanden, der Verantwortung übernimmt. Wie geht es nun weiter?

Das Problem dürften immer mehr Vereine kennen. Mitglieder lassen sich für verschiedene Aufgaben im Vorstand aufstellen, nur ein Posten wird offenbar zunehmend unbeliebter: der des Ersten Vorsitzenden. Aktuelles Beispiel aus der Region ist Haus und Grund Neuburg-Schrobenhausen (lesen Sie hier mehr dazu). 33 Jahre lang führte Theo Walter die Hausbesitzervereinigung als Erster Vorsitzender. Schon vor Jahren wollte er das Amt niederlegen, und ließ sich doch wieder aufstellen. Nun ist für den 72-Jährigen aber endgültig Schluss. Auf der Jahresversammlung, die vor Kurzem im kleinen Rahmen im Neuburger Kolpinghaus stattfand, stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Die Teilnehmer versuchten, sich gegenseitig dazu zu überreden, den Vorsitz zu übernehmen – ohne Erfolg. Ein Nachfolger ist nicht in Sicht. Wie geht es nun für den Verein weiter?