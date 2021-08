Neue App: Spannende Schnitzeljagd für die ganze Familie

Mit der App "Irma Jones" können sich Kinder und Erwachsene durch die Region rätseln. Wie der kostenlose Rätselspaß funktioniert.

Irma Jones – so heißt die Hauptfigur eines neuen, spielerischen Rätselspaßes. Sie ist eine junge Detektivin, die versucht, einen gestohlenen Schatz wiederzuerlangen. Dabei handelt es sich nicht um irgendeinen Schatz, sondern um wertvolle Gegenstände des Domschatz- und Diözesanmuseums Eichstätt.

Das kostenlose Spiel um Irma Jones verbindet zwei Aspekte: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begeben sich in die Stadt Eichstätt, durch welche die etwa 2,5 bis 3,5-stündige „reale“ Reise führen wird. Parallel zum Fußweg wird via App – also digital am Smartphone – die Geschichte und Handlung erzählt; auch die Rätsel sind digital zu lösen.

Alle Informationen zum Spiel stehen ab sofort auf der Homepage des Regionalmanagements IRMA unter www.irma-jones.de zur Verfügung. „Wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, die vielen Besonderheiten unserer Region – das heißt der Landkreise Eichstätt, NeuburgSchrobenhausen, Pfaffenhofen a. d. Ilm und der Stadt Ingolstadt – spielerisch erlebbar zu machen. Die Variante, durch Stadt und Natur zu wandern, somit die Umgebung ‚live‘ kennenzulernen, und dabei mit dem Smartphone Rätsel zu lösen, ist bislang einmalig in der Region“, so Iris Eberl, Leiterin der IRMA-Geschäftsstelle.

Die Schnitzeljagd "Irma Jones" ist für Kinder ab neun Jahren geeignet

Gestohlen wurde der Schatz in der Geschichte vom Meisterdieb Jolly Roger – und dieser hält Irma Jones ganz schön auf Trab. Denn um den gestohlenen Schatz zu finden, muss sie nicht nur in Eichstätt suchen, sondern ihr Weg führt sie – zumindest virtuell – auch in die Stadt Ingolstadt und die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen sowie Pfaffenhofen.

Allein ist die Aufgabe für Irma Jones nicht zu meistern – sie braucht Unterstützung. Und diese Unterstützung erhält sie von der Spielerin bzw. dem Spieler: Man nimmt bei der Schatzsuche die Rolle der Assistentin oder des Assistenten der Detektivin ein und hilf ihr, die von Roger gestellten, kniffligen Rätsel zu lösen. Wenn alle Aufgaben gemeistert sind, wartet am Ende der Schatz. Die Rätsel sind unterschiedlich anspruchsvoll. Empfohlen wird ein Mindestalter von neun Jahren, hier jedoch noch mit Unterstützung eines Erwachsenen. (nr)