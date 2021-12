Neuburg-Schrobenhausen

20:00 Uhr

Neuer Impfstandort in Neuburg hat am Mittwoch eröffnet

Der neue Impfstandort in Neuburg ist donnerstags, freitags und sonntags jeweils von 8.30 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Plus Während das Kreiskrankenhaus bis Anfang Januar 20.000 Impftermine freigeschaltet hat, geht der Impfstandort im Container in Betrieb. Bis Sonntag will man hier 1000 Dosen verabreicht haben.

Von Winfried Rein und Claudia Stegmann

Am neuen Neuburger Impfstandort liefen die ersten Impfungen reibungslos und ohne Wartezeiten. „Die ersten 230 haben wir geschafft“, rechnete Marion Öxler vom Kreiskrankenhaus Schrobenhausen nach dem Start am Mittwoch vor. Bis Sonntagabend will man hier 1000 Bürgerinnen und Bürger geimpft haben. Verabreicht werden die beiden Impfstoffe Biontech und Moderna, es seien ausreichend Dosen zur Verfügung. Der Neuburger Arzt Michael Lüder und ein medizinischer Kollege überwachen die Impfungen vor Ort.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen