Neuwahlen in Neuburg-Schrobenhausen: Gewerkschaftsbund stellt sich neu auf

Der DGB-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen wählt bei der Delegiertenkonferenz eine neue Führung - Bernhard Dausend kandidiert nicht mehr für den Kreisvorsitz.

Kürzlich fand in Karlskron die Delegiertenkonferenz des DGB-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen statt. Zunächst bekam Bernhard Dausend die Gelegenheit, ausführlich von den vergangenen vier Jahren zu berichten, wo er an der Spitze des Kreisverbandes stand.

Neben den organisierten Maikundgebungen und Infoständen zu verschiedenen Themen haben die Mitglieder jeweils vor den vergangenen Kommunal-, Landtags- und Bundestagswahlen Diskussionsrunden mit den Kandidaten und Kandidatinnen durchgeführt. Auch die Beteiligung im Bündnis der „Sonntagsallianz“ kam anschließend im mündlichen Geschäftsbericht zur Sprache.

Bernhard Dausend kandidierte nicht mehr für den Kreisvorsitz. In wenigen Monaten geht der langjährige Betriebsratsvorsitzende von Verallia in den Ruhestand und möchte auch den DGB-Kreisvorsitz für die Kolleginnen und Kollegen frei machen, die noch im aktiven Arbeitsleben sind. Die Versammlung bedankte sich mit großem Applaus und einem Präsent für sein persönliches Engagement für den Kreisverband.

Der DGB-Kreisverband hatte Dominik Geißler, den Betriebsratsvorsitzenden der Neuburger Milchwerke „Lactalis“, für das Amt des Vorsitzenden vorgeschlagen. Nach seiner Vorstellung wurde er einstimmig von den Delegierten gewählt.

Der Organisationssekretär Christian De Lapuente berichtete außerdem in der Konferenz über die Aktivitäten in Verbindung mit der Bundestagswahl. „Wir Gewerkschaften sind unparteiisch, aber nicht unpolitisch und wir haben unsere klaren Forderungen an die Kandidatinnen und Kandidaten für den Bundestag eingebracht.“, betonte De Lapuente. Der DGB wird auch in den kommenden Wochen der Regierungsbildung sich regelmäßig zu Wort melden und mit den Parteien im Gespräch bleiben. (nr)