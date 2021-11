Neuburg-Schrobenhausen

vor 22 Min.

Öffnen die Impfzentren in Neuburg und Schrobenhausen wieder?

Gibt es bald wieder ein Impfzentrum in Neuburg? Noch warten die Verantwortlichen im Landkreis auf konkrete Anweisungen seitens der bayerischen Staatsregierung. Eines steht aber fest: Die Mehrfachturnhalle im Ostend wird nicht mehr als Standort dienen.

Plus Die Pandemie nimmt mit steigenden Inzidenzen und vollen Intensivstationen wieder Fahrt auf. Bundesgesundheitsminister Spahn will die Impfzentren wieder öffnen. Was das für den Landkreis bedeutet.

Von Katrin Kretzmann

„ Corona ist mit aller Macht zurück“, sagte Bayerns Ministerpräsident bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Die Lage ist ernst, die Inzidenzen steigen rasant an, teilweise mit Werten über 600, die Intensivstationen sind am Limit und die Krankenhausampeln steuern auf Rot zu. Wenn es nach Söder und auch Bundesgesundheitsminister Spahn geht, entschärft hier vor allem eines die Situation: Impfen. Dementsprechend sollen auch die Zentren wiederbelebt werden, um vor allem auch die Immunisierung mit einer dritten Dosis, dem sogenannten Booster, voranzutreiben. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wartet man noch – vor allem auf konkrete Ansagen von oben.

