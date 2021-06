PCR-Testzentren in Neuburg und Mühlried verkürzen Öffnungszeiten

Weil der Wert der Sieben-Tages-Inzidenz weiter sinkt, sinkt auch die Nachfrage nach Terminen in den PCR-Testzentren in Neuburg und Mühlried. Das hat Konsequenzen.

Aufgrund des niedrigen Inzidenzwerts im Landkreis und der damit verbundenen geringen Nachfrage nach PCR-Tests entschied sich das Landratsamt in gemeinsamer Absprache mit dem Gesundheitsamt für eine Verkürzung der Öffnungszeiten.

Das PCR-Testzentrum in der Neuburger Ostendturnhalle wird demnach ab Montag, 21. Juni, von 10 bis 12 Uhr geöffnet sein; das Zentrum in Schrobenhausen-Mühlried an der Rinderhofer Breite von 15 bis 18 Uhr. Termine können weiterhin über terminland.de/coronatest-nd-sob/ gebucht werden.

Die Öffnungszeiten der Schnelltestzentren im Neuburger Parkbad und der Mehrfachturnhalle in Schrobenhausen bleiben unverändert: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr. (nr)