Neuburg-Schrobenhausen

18:30 Uhr

Reisebüros im Raum Neuburg: „Endlich Licht am Ende des Tunnels“

Plus Sinkende Inzidenzwerte, aufgehobene Quarantänepflicht und aufgestautes Fernweh: Die Menschen buchen wieder Urlaub. Ganz überwunden ist die Krise für die Touristiker aber noch nicht.

Von Michael Kienastl

Urlaub zu machen in Zeiten von Corona: schwierig. Urlaub zu planen in Zeiten von Corona: noch schwieriger. Diese Erfahrung hat zuletzt auch Simone Haftel machen müssen. Zusammen mit Freunden hat die Neuburgerin vor zwei Jahren ein Ferienhaus in der Toskana gebucht. Pfingsten 2020 sollte es dorthin gehen, doch mittlerweile wurde die Reise zum zweiten Mal um ein weiteres Jahr verschoben. „Da haben wir uns gedacht: Wenn schon nicht Urlaub in Italien möglich ist, dann doch wenigstens in Deutschland“, erzählt Simone Haftel.

