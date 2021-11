Rekord-Inzidenz: So reagiert der Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen weitet den Zeitraum für positiv Getestete und deren Kontaktpersonen aus. Impfaufruf von Landrat Peter von der Grün.

Im Landkreis herrscht aktuell ein regional hohes Ausbruchsgeschehen. Der Inzidenzwert liegt tagesaktuell bei 428,7 und damit erheblich über dem landes- und bundesweiten Durchschnitt. Aufgrund der heute gemeldeten Zahlen erreicht die Inzidenz knapp die Grenze von 500. Dies bedeutet eine Steigerung der Inzidenz um 200 innerhalb von drei Tagen. Dies hat nun weitere Folgen.

Die Lage in den Kliniken der Region ist bereits angespannt. Die Infektionsketten sind nicht länger ausnahmslos nachvollziehbar. Es herrscht vielmehr allgemein ein diffuses Infektionsgeschehen im gesamten Landkreis vor. Um das örtlich bereits besonders belastete Gesundheitssystem wirksam zu schützen, ist eine Unterbrechung aller bekannten und möglichen Infektionsketten dringend geboten.

Wann die häusliche Quarantäne in Neuburg-Schrobenhausen nach der Allgemeinverfügung des Landkreises endet

Deshalb weitet der Landkreis den Quarantänezeitraum für positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestete Personen sowie deren Kontaktpersonen aus. Dazu erlässt der Landkreis eine Allgemeinverfügung. Damit endet die häusliche Quarantäne für enge Kontaktpersonen erst dann, wenn der enge Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall zehn Tage zurückliegt, ein frühestens zehn Tage nach dem letzten engen Kontakt durchgeführter PCR-Test oder Antigentest ein negatives Ergebnis zeigt und während der Quarantäne keine für Covid-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind.

Die Möglichkeit der Freitestung nach sieben Tagen besteht im Lankreis Neuburg-Schrobenhausen vorerst bis 24. November nicht

Für asymptomatische, mittels PCR-Test positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestete Personen, die vollständig geimpft sind, endet die Quarantäne frühestens nach zehn Tagen und nur dann, wenn ein frühestens am zehnten Tag der Isolation durchgeführter PCR-Test oder Antigentest ein negatives Ergebnis zeigt und während der Quarantäne keine für Covid-19 typischen Krankheitszeichen aufgetreten sind. Der PCR-Test oder der Antigentest muss jeweils durch eine medizinische Fachkraft oder eine vergleichbare, hierfür geschulte Person, durchgeführt werden. Die Möglichkeit zur Freitestung nach sieben Tagen besteht nicht. Die Allgemeinverfügung tritt am Donnerstag, 11. November, in Kraft und gilt vorerst bis zum 24. November.

Landrat: "Mit der Impfung schützt man sich selbst und andere, gerade Kinder und diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können."

Aufgrund der bislang höchsten 7-Tages-Inzidenz ruft Landrat Peter Grün zum Impfen als effektivsten Weg auf, der Pandemie die Stirn zu bieten. „Es ist unsere Bürgerpflicht, dass jeder Einzelne von uns seinen Beitrag dazu leistet. Daher bitte ich insbesondere auch alle impffähigen Erwachsenen, falls noch nicht geschehen: Nehmen Sie das Angebot der kostenfreien Corona-Schutzimpfungen wahr.“ Im Landkreis habe man dazu bei niedergelassenen Ärzten, in den Impfsprechstunden des Landkreises in Neuburg und Schrobenhausen-Mühlried die Gelegenheit dazu. Mit der Impfung schütze man sich selbst und andere, gerade Kinder und diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. „Zeigen Sie sich solidarisch und verantwortungsbewusst“, betont Landrat von der Grün. Nur durch das eigene Handeln könne man das auf Anschlag arbeitende Gesundheitssystem und das Personal im Gesundheitswesen entlasten und dazu beitragen, Intensivbetten für schwerkranke Menschen und Notfälle freizuhalten. (nr)