Neuburg-Schrobenhausen

vor 17 Min.

Schnelltestzentren im Landkreis an Christi Himmelfahrt geöffnet

Wer in den Biergarten möchte, kann sich in den Testzentren in Neuburg und Schrobenhausen am Feiertag Christi Himmelfahrt und am Sonntag testen lassen.

Die beiden Schnelltestzentren des Landkreises im Parkbad-Foyer in Neuburg sowie in der Dreifachturnhalle in Schrobenhausen haben an Christi Himmelfahrt, 13. Mai, von 8 bis 12 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Mai, von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Das teilte das Landratsamt mit. Für die Schnelltestung ist eine Terminvereinbarung unter www.schnelltest.kkh-sob.de oder telefonisch unter 08252/94-555 erforderlich. Auch die Schnelltestzentren in Karlshuld und Bergheim haben sonntags geöffnet. Angaben über die Öffnungszeiten und das Anmeldeprozedere gibt es auf der Seite des Landratsamts. (nr)

