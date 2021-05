Neuburg/Schrobenhausen

28.05.2021

Schnelltestzentren im Landkreis haben am Sonntag geöffnet

Die Testzentren in Neuburg und Schrobenhausen bieten am Sonntag Sonder-Öffnungszeiten an.

Am 30. Mai gibt es in den Testzentren in Neuburg und Schrobenhausen einmalige Sondertermine.