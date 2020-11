13:18 Uhr

Neuburg-Schrobenhausen: So schön sind Ihre Laternen

Einige Leserinnen und Leser sind dem Aufruf der Neuburger Rundschau gefolgt und haben uns die Fotos ihrer Kinder und Laternen zugeschickt. Herausgekommen ist ein buntes Sammelsurium an Freude und Kreativität.

Der November ist sowieso grau und trist, ein dunkler Monat eben. In diesem Jahr aber scheint er sogar ein bisschen grauer und trister zu sein als sonst: Denn die Coronavirus-Krise bringt es mit sich, dass wir alle möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben, uns möglichst wenig draußen in Gesellschaft aufhalten sollen. Deshalb wurden auch die beliebten Martinszüge abgesagt, die normalerweise rund um den 11. November zur Feier des Heiligen Martin als Bischof von Tours stattfinden – zum Bedauern vieler Kindergartenkinder in Bayern und der Region. Viele Familien sind betrübt. Doch die Laternen sollen trotzdem leuchten, und zwar bei uns.

Denn einige Leserinnen und Leser sind dem Aufruf der Neuburger Rundschau gefolgt und haben uns die Fotos ihrer Kinder und Laternen zugeschickt. Herausgekommen ist ein buntes, Sammelsurium an Freude und Kreativität. Trotz pandemischer Bedingungen haben zum Beispiel die Familien der Freundinnen Laura Müller und Paula Fröhlich den Brauch gepflegt.

Die Mädchen erleuchteten die Straßen mit ihren Pferde-Laternen im Partner-Look. Für ein Tier als Motiv hat sich auch Charlotte Fischer entschieden – die Fünfjährige marschierte mit einer Gans durch Weidorf. Aber lesen und sehen Sie in unserer Bildergalerie selbst, wie einfallsreich die Menschen unseres Kreises mit der Tradition zu Corona umgegangen sind. (nr)

