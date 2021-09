Neuburg-Schrobenhausen

So wird sich Autofahren in der Zukunft verändern

Plus Was tut man in einem Auto, das irgendwann selbstständig fahren wird? Mit einer VR-Brille sind der Möglichkeiten kaum mehr Grenzen gesetzt – und alles völlig schwindelfrei.

Von Manfred Dittenhofer

Ein bisschen erinnert die Fahrt in dem Audi e-tron an einen Simulator. Mit der VR-Brille taucht man ein in fremde Welten. Und die tatsächliche Bewegung, die das Innenohr spürt, wird über den Bildschirm vor den Augen eingespielt. Was sich Holoride nennt, sollen Passagiere und später – wenn das Auto tatsächlich völlig autonom fahren kann und vor allem darf – auch der Fahrer erleben, der sich ebenfalls entspannt zurücklehnen kann.

