Sonderimpfaktionen in Karlskron und Brunnen

Am 26. August können sich Kinder ab zwölf Jahren, Jugendliche und Erwachsene ohne Termin impfen lassen.

Am Donnerstag, 26. August, stehen wieder Impfaktionen in zwei Gemeinden des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen an. Sowohl in Brunnen als auch in Karlskron sind die mobilen Impfteams des BRK und des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen unterwegs. Interessierte ab zwölf Jahren können ohne vorherige Terminvereinbarung eine Impfung erhalten. Von jeweils 16 bis 19 Uhr werden sowohl die Impfstoffe Comirnaty von Biontech/Pfizer und Janssen von Johnson & Johnson angeboten. Bei letzterem ist nur eine Dosis notwendig, um den vollen Impfschutz zu erhalten.

In Brunnen stellt die Gemeinde das alte Schulhaus (Ingolstädter Straße 4) für die Impfungen zur Verfügung. In Karlskron wird im Foyer der Sporthalle in der Bürgermeister-Stoll-Straße geimpft.

Weitere Termine für Sonderimpfungen sind bereits in Planung und finden wöchentlich in den Gemeinden statt. Bereits jetzt werden die terminlosen Impfungen jeden Mittwoch und Samstag in den beiden Impfzentren angeboten; in Neuburg (Ostendhalle, Berliner Straße 162) von 15 bis 17 Uhr und in Schrobenhausen/Mühlried (Rinderhofer Breite 11) von 8 bis 11 Uhr.

Minderjährige werden nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten geimpft. (nr)