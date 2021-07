Tanzen, klettern, paddeln: Das KJR-Ferienprogramm für den Sommer 2021

Auch in diesem Sommer hat der Kreisjugendring für Neuburg-Schrobenhausen wieder ein buntes Ferienprogramm zusammengestellt – natürlich unter den Bedingungen der Pandemie.

Ein Graffiti-Workshop, Break-Dance oder Schnupperfischen: Der Kreisjugendring, kurz KJR, hat auch 2021 wieder ein breites Ferienangebot für Kinder und Jugendliche in Neuburg-Schrobenhausen organisiert – wenn auch pandemiebedingt etwas reduzierter als sonst.

Ferienprogramm des KJR Neuburg-Schrobenhausen umfasst 80 Kurse und Aktionen

Aus exakt 80 Programmpunkten können Kinder und Jugendliche wählen, um sich die Ferien noch ereignisreicher zu gestalten. „Wir haben uns unheimlich ins Zeug gelegt“, sagt Geschäftsführer Guido Büttner. Dabei fließen sowohl bewährte Kurse, aber auch neue Aktionen in das Angebot mit ein – beispielsweise der Hundeführerschein. Hier lernen Kinder zwischen sechs und neun Jahren unter anderem, mit dem Tier umzugehen. Seine Sprache und Verhaltensweisen, die Bandbreite der Rassen. Während des Seminars ist immer auch ein Therapiebegleithund anwesend, um die Kleinen zu unterstützen und ihnen Mut zu spenden.

Daneben trägt die Neuburger Tanzschule Taktgefühl wieder viel zum diesjährigen Ferienprogramm bei: von Hip-Hop über Ballett bis hin zu kreativem Tanz für Kinder. Das Jugendzentrum veranstaltet ein Paddeln auf der Donau oder fährt mit den Jugendlichen in den Freizeitpark „Skyline Park“ nach Bad Wörishofen. Die Gemeinde Waidhofen bietet Tenniskurse, Nicole Gruber Holzschnitzerei. Spaß haben können Kinder auch in der Kinderspielstadt NeuSobPolis, die 2021 in der Mittelschule in Schrobenhausen stattfindet und bereits angelaufen ist. Damit die Anreise der Kinder aus dem gesamten Landkreis sicher ist, sind auch wieder zwei Shuttlebusse im Einsatz, die regelmäßig aus Burgheim und Neuburg abfahren. Und auch zur Ardèche, einem Fluss in Südfrankreich, geht es in diesem Jahr für eine zweiwöchige Ferienfreizeit wieder. Wie der KJR-Geschäftsführer erzählt, seien hier noch einige Plätze frei, die sich bald füllen sollten. Ansonsten, sagt er, müsse man die Fahrt absagen.

Ferienprogramm des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen: Maske, Abstand, Hygiene

Die Kurse des Ferienprogramms finden alle unter der Prämisse der Pandemie statt – das schließt Hygiene-Maßnahmen, begrenzte Teilnehmerzahlen und Abstände mit ein. .„Wir sind froh über dieses Angebot“, bekräftigt Guido Büttner. Auch wenn es wegen Corona etwas kleiner ausfällt als gewöhnlich. Allerdings, betont der KJR-Geschäftsführer, gebe es auf der Online-Plattform keinen Druckschluss. Was bedeutet: „Es können daher immer noch neue Kurse selbst in den Ferien dazukommen.“

Weitere Informationen zum KJR-Ferienprogramm und Anmeldemöglichkeiten gibt es online auf der KJR-Webseite.