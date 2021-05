Testen an Pfingsten: Zusätzliches Angebot für Bürger im Raum Neuburg

Wer sich an den Pfingsfeiertagen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen testen lassen möchte, kann das tun. Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen hat als Betreiber ein zusätzliches Testangebot geschaffen.

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen können die kostenlosen Testangebote auch über die Pfingstfeiertage nutzen. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, hat das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen als Betreiber hierfür zusätzliche Öffnungszeiten geschaffen.

Schnelltestzentren in Neuburg und Schrobenhausen zusätzlich geöffnet

Die Schnelltestzentren im Neuburger Parkbadfoyer und in der Dreifachturnhalle in Schrobenhausen werden zu den regulären Öffnungszeiten auch am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag von 10 bis 13 Uhr geöffnet sein. Wer einen PCR-Test benötigt, kann sich am Samstag und am Pfingstmontag von 14 bis 16 Uhr in Mühlried testen lassen. Das PCR-Testzentrum in der Neuburger Ostendturnhalle steht ebenfalls Samstag- und Montagvormittag von 10 bis 12 Uhr bereit. (nr)

Termine für einen Schnelltest können bevorzugt online unter www.schnelltest.kkh-sob.de gebucht werden; für einen PCR-Test unter www.terminland.de/coronatest-nd-sob.

Lesen Sie dazu auch: