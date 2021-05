Neuburg-Schrobenhausen

16:50 Uhr

Testzentren in Neuburg und Schrobenhausen an Christi Himmelfahrt geöffnet

Wer in den Biergarten möchte, kann sich in den Schnelltestzentren in Neuburg und Schrobenhausen am Feiertag Christi Himmelfahrt und am Sonntag testen lassen.

