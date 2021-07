Über 20 Millionen für Unternehmen aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

IHK fordert, dass der Bund die Verlängerung der Hilfsprogramme zügig umsetzen muss. Was der neue Vorsitzende des Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, Christian Krömer, dazu sagt.

Seit Juli 2020 haben von der Corona-Krise betroffene Selbstständige, Betriebe und Einrichtungen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Zuschüsse in Höhe von über 20 Millionen Euro erhalten. Die Summe umfasst die Hilfsprogramme Überbrückungshilfe I bis III, Neustarthilfe sowie November- und Dezemberhilfe. Insgesamt wurden bislang fast 1200 Anträge bewilligt. Für Ingolstadt gab es 47,5 Millionen Euro bei bislang 2200 bewilligten Anträgen. Im Freistaat wickelt die IHK für München und Oberbayern im Auftrag der Bayerischen Staatsregierung die Wirtschaftshilfen ab.

Rund 47 Prozent der bewilligten Gelder gingen bayernweit an Antragsteller aus dem Gastgewerbe, also Hotels, Restaurants, Diskotheken, Bars und Catering-Unternehmen. Mit einem Anteil von rund zwölf Prozent folgt der Wirtschaftszweig „Kunst, Unterhaltung und Erholung“, zu dem unter anderem Museen, Theater, Konzertveranstalter, Freizeitparks und Fitnessstudios gehören. Weitere zwölf Prozent der Corona-Hilfen erhielten Betriebe aus dem Einzel- und Großhandel. Im Schnitt beträgt die Auszahlung im Falle eines erfolgreichen Antrags im Landkreis rund 16.900 Euro.

Der neue Vorsitzende des Regionalausschusses der IHK sieht Verlängerung der Überbrückungshilfe als wichtiges Signal an die Betriebe, durchzuhalten

„Die Belastung der Wirtschaft ist erheblich und die ausgezahlten Hilfen decken trotz ihrer Millionen-Höhe nur einen Teil der pandemiebedingten Kosten und Verluste ab“, sagt Christian Krömer, Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses. Während die meisten Betriebe nun endlich wieder voll durchstarten könnten, seien Branchen wie die Veranstaltungswirtschaft und Gastronomie sowie deren Dienstleister und Zulieferer nach wie vor von Schließungen und Einschränkungen betroffen. „Sie benötigen weiter Unterstützung. Die Verlängerung der Überbrückungshilfe III plus und der Neustarthilfe plus bis Ende September ist deshalb ein wichtiges Signal an die Betriebe, durchzuhalten“, betont Krömer.

Der Bund müsse jetzt so schnell wie möglich die dafür notwendigen Antrags- und Bearbeitungsplattformen bereitstellen, damit dieses Geld schnell ankomme und die fortdauernde Durststrecke für diese Unternehmen überbrücken helfe. Anträge auf Überbrückungshilfe III und Neustarthilfe sowie deren Verlängerungen können noch mindestens bis zum 31. Oktober gestellt werden. (nr)