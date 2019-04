vor 19 Min.

Neuburg-Schrobenhausen: Ungewolltes Vater-Sohn-Duell um den Vorsitz

Fabian Mattick bleibt nach kurioser Wahl Vorsitzender des Kreisjugendring. Die Jugendarbeit im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steht vor interessanten Entwicklungen.

Von Thomas Balbierer

Eine Vorstandswahl mit Hindernissen erlebten die knapp 30 Delegierten des Kreisjugendrings Neuburg-Schrobenhausen (KJR) am Freitagabend im Haus im Moos. Zunächst kam es bei der Versammlung zu einem kuriosen Duell um den Posten des Vorsitzenden. Fabian Mattick, seit zwei Jahren Vorsitzender des KJR, stellte sich wie erwartet zur Wiederwahl auf und musste plötzlich gegen einen Gegenkandidaten antreten: seinen eigenen Vater Gerhard Mattick.

Der Senior, schon seit vielen Jahren in der Jugendarbeit tätig, rückte durch den nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag eines Delegierten auf den Wahlzettel und bemerkte zu spät, dass er sich tatsächlich zur Wahl des Vorsitzenden aufstellen ließ. Das ungewollte Vater-Sohn-Duell gewann dann doch Fabian Mattick. Der 28-Jährige bleibt damit Vorsitzender des KJR im Landkreis.

Bei der Sitzung des KJR Neuburg-Schrobenhausen gab es noch eine weitere Panne

Eine weitere Panne gab es bei der Wahl der stellvertretenden Vorsitzenden. Zur Wahl stand zwar diesmal nur eine Person, Amtsinhaberin Katharina Lang, doch beim Auszählen der Stimmzettel war offenbar ein Schein zu viel im Korb. Nach minutenlangem Rätseln und Nachzählen bemerkten die Verantwortlichen, dass lediglich eine Unterschrift in der Anwesenheitsliste an der falschen Stelle gesetzt war. Die Anzahl der Stimmzettel war also doch korrekt. Auch Lang wurde in ihrem Amt bestätigt. In den erweiterten Vorstand wurde außerdem die 25-jährige Mirsada Balic neu gewählt – ganz ohne Probleme.

Nicht so turbulent, dafür ähnlich spannend stellt sich die Zukunft des Kreisjugendrings im Landkreis dar: Neben Veranstaltungshöhepunkten wie der Kinderspielstadt Neusobpolis, die diesen Sommer in Karlshuld stattfindet, tut sich auch hinter den Kulissen einiges. So hat der KJR kürzlich den Zuschlag für die Trägerschaft des Jugendzentrums in Schrobenhausen bekommen. Das bestätigte KJR-Geschäftsführer Guido Büttner am Freitag. Er versprach einen „Schulterschluss“ in der Jugendarbeit zwischen Neuburg und Schrobenhausen und freute sich darüber „unser Team dementsprechend vergrößern zu können“. Mit dem Juze in Neuburg bewirtschafte man bereits erfolgreich ein Jugendzentrum, so Büttner.

Auch in Neuburg stehen Veränderungen beim Kreisjugendring an

Auch in Neuburg stehen Veränderungen beim KJR an. So ist zum Beispiel das Materiallager, in dem die Einrichtung zum Beispiel Boote, Hüpfburgen oder Räder zur Verleihung aufbewahrt, bereits von Joshofen nach Rödenhof umgezogen. Dort hat der KJR eine ehemalige Industriehalle angemietet. Unklar ist bislang, ob auch die Geschäftsstelle des KJR dorthin verlegt wird. Der Raum wäre da und das KJR-Team wäre wohl nicht unglücklich, wenn der Landkreis auch die Büros des Jugendrings nach Rödenhof umsiedeln würde. 80.000 Euro könnte der Umzug der Geschäftsstelle samt Möbel und Ausstattung kosten, rechnete Büttner den Delegierten vor. Die Entscheidung fälle jedoch die Politik, betonte Büttner. Noch stehe „alles im Konjunktiv“.

Beschlossen ist hingegen die Sanierung des Jugendzeltplatzes Schwaighölzl bei Herrenwörth. Dort soll ein neues Sanitärgebäude mit Duschen und Toiletten entstehen. Die Bauarbeiten verzögern sich jedoch, erklärte der KJR-Geschäftsführer. Die Bauunternehmen seien abgesprungen, weil die Genehmigung fast zwei Jahre gedauert hätte. Unter anderem mussten rund 20 Bäume gefällt werden. Nun sucht der KJR nach neuen Bauunternehmern. Der Umbau soll aber noch in diesem Jahr fertig werden, versprach Büttner.

Im vergangenen Jahr verbuchte der Kreisjugendring, dem zahlreiche Jugendverbände angehören, Einnahmen und Ausgaben von etwas über zwei Millionen Euro. Der KJR ist eine sogenannte „Körperschaft des öffentlichen Rechts“ und finanziert sich durch staatliche Zuschüsse, generiert aber auch eigene Einnahmen zum Beispiel durch Materialverleih, Zeltplätze oder Jugendübernachtungshäuser.

Eine Affäre um Veruntreuung von Geldern beim KJR Neuburg-Schrobenhausen wirkt bis heute nach

Der transparente Umgang mit Geld ist für den Kreisjugendring von besonderer Bedeutung. Ein früherer Geschäftsführer hatte jahrelang Gelder veruntreut, 2014 wurde der Betrug öffentlich. Die Affäre wirkt bis heute nach. So bescheinigten die Kassenprüfer des KJR dem Vorstand und der Geschäftsführung zwar sparsames und ordentliches Wirtschaften. Trotzdem empfahlen sie bei ihrer Revision eine externe Prüfung durch den Bayerischen Jugendring. Das sorge für „mehr Transparenz und Sicherheit“, sagte Gerhard Mattick in seinem Revisionsbericht für das vergangene Jahr. Der Kreisjugendring zahle ohnehin einen Beitrag von 1000 Euro im Jahr, um Anspruch auf eine Revision durch den Bayerischen Jugendring zu haben, erklärte Guido Büttner. Nur bislang sei noch keine Prüfung geschehen. Das könnte daran liegen, dass beim Bayerischen Jugendring lediglich ein Prüfer für die insgesamt 106 Jugendringe zuständig ist.

Themen Folgen