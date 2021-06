Neuburg-Schrobenhausen

29.06.2021

Unterm Durchschnitt: So steht es um den Impffortschritt im Raum Neuburg

Plus Nachdem in den beiden Impfzentren wegen der geringen Impfstoffmenge lange Zeit nur Zweitimpfungen möglich waren, nimmt die Impfkampagne im Kreis wieder Tempo auf. Wie sieht es indes in den Hausarzt-Praxen aus?

Von Anna Hecker und Elisa-Madeleine Glöckner

Die Corona-Impfkampagne lief in Bayern zuletzt langsamer als in anderen Bundesländern. Am Montagmorgen waren erst knapp 51 Prozent der Bevölkerung mindestens einmal gegen das Virus geimpft, nur in Sachsen sind es weniger. Um diese Lücke zu schließen, hob der bayerische Ministerpräsident Markus Söder Anfang der Woche die Priorisierung in den Impfzentren auf. Das bedeutet, dass nun jeder Mensch im Landkreis unabhängig von Alter, Vorerkrankung und Beruf gegen das Coronavirus geimpft werden kann.

