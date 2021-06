Unternehmensbefragung: Im Raum Neuburg fehlt es Betrieben an Arbeitskräften

Plus Um herauszufinden, wie es den Unternehmen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen geht, haben die Wirtschaftsförderungen zum ersten Mal kreisweit alle Unternehmen durch die Firma GEFAK befragen lassen. Was kam dabei heraus?

Das Gute vorweg: im Großen und Ganzen sind die Betriebe im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit den meisten Standortfaktoren zufrieden.