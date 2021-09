Verregneter Sommer sorgt bei Gastronomen im Raum Neuburg für Bauchschmerzen

Plus Die verregneten Sommermonate setzten gerade den Gastronomen auch in Neuburg-Schrobenhausen zu, die aufgrund von Corona-Restriktionen auf Außenbereiche angewiesen waren. Die Folgen leerer Biergärten.

Volle Biergärten, hungrige Gäste und endlich wieder mehr Kundenkontakt: Viele Neuburger Gastronomen hatten sich auf die diesjährige Biergarten-Saison gefreut. Der größtenteils verregnete Sommer führte in einigen Betrieben allerdings zu so mancher Enttäuschung und zusätzlichen Anstrengung.